Станислав Черчесов: "Сейчас важно сделать команду"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах в национальной команде после чемпионата мира. В сентябре россияне провели две игры - стартовый матч Лиги наций против Турции (2:1) и товарищескую встречу с Чехией (5:1).

- Мы вступили в новый турнир, для всех он новый, - сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24". - Мы сыграли одну игру, она дает определенные преференции. Из этого турнира можно попасть на чемпионат Европы, можно улучшить свой рейтинг, дает возможность играть в турнире - это дополнительная мотивация.

У нас многие из сборной ушли, нам важно делать команду. Здорово, что в Турции порадовали победой. 40 тысяч было в Ростове, было ощущение, что чемпионат мира продолжается.

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