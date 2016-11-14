Станислав Черчесов: "Сейчас главное - реабилитироваться после Катара"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча против Румынии выразил надежду, что команда сможет реабилитироваться после неудачи в предыдущей игре с Катаром (1:2). Встреча с румынами состоится в Грозном 15 ноября.
- Самое главное - реабилитироваться после поражения от Катара, - сказал Черчесов в эфире программы "Все на матч!". - Естественно, победа нужна и качественная игра.
- Насколько внимательно изучали Катар?
- И до игры разбирали, и после. И свои ошибки, и вообще буквально все разобрали. Что мы сделали, что не сделали, где не добежали.
- Румыния сильнее Катара?
- Естественно, сильнее. Но мы играем дома, при своих трибунах. Это уже другая история.
МаксВ
Г-н Черчесов, не мучайте людей. Не хотят они играть ни за страну, ни за клубы свои. И зенитовское дитя лимита из сборной уберите, пожалуйста. И дайте уже Акинфееву спокойно доиграть в ЦСКА. Поставьте кого-нибудь уже другого. Пора перестать обманывать страну, что лучше него никого нет. Авторитет авторитетом, но нужно показывать уровень. У Руни тоже авторитет. Но авторитетом голы не забьешь. В Вашей сборной нет ни одного человека с огнем в глазах. Едут в сборную, как на каторгу. Вам простят любые поражения, но безразличные глаза не простят. Мой прогноз на кубок 2018 - ноль побед и вылет.
10:09
firedrake
Муму-Кокороина нельзя подпускать и близко к сборной. Пущай себе в Газзените играет
09:38
firedrake
Реабилитация произойдёт после назначения на пост главного тренера Джина-Курбана
09:36
crazysun78
реабилитироваться нужно не только после катара....
09:19