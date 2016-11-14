08:24 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Сейчас главное - реабилитироваться после Катара"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча против Румынии выразил надежду, что команда сможет реабилитироваться после неудачи в предыдущей игре с Катаром (1:2). Встреча с румынами состоится в Грозном 15 ноября.

- Самое главное - реабилитироваться после поражения от Катара, - сказал Черчесов в эфире программы "Все на матч!". - Естественно, победа нужна и качественная игра. 

- Насколько внимательно изучали Катар?

- И до игры разбирали, и после. И свои ошибки, и вообще буквально все разобрали. Что мы сделали, что не сделали, где не добежали.

- Румыния сильнее Катара?

- Естественно, сильнее. Но мы играем дома, при своих трибунах. Это уже другая история.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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МаксВ

Г-н Черчесов, не мучайте людей. Не хотят они играть ни за страну, ни за клубы свои. И зенитовское дитя лимита из сборной уберите, пожалуйста. И дайте уже Акинфееву спокойно доиграть в ЦСКА. Поставьте кого-нибудь уже другого. Пора перестать обманывать страну, что лучше него никого нет. Авторитет авторитетом, но нужно показывать уровень. У Руни тоже авторитет. Но авторитетом голы не забьешь. В Вашей сборной нет ни одного человека с огнем в глазах. Едут в сборную, как на каторгу. Вам простят любые поражения, но безразличные глаза не простят. Мой прогноз на кубок 2018 - ноль побед и вылет.

10:09

firedrake

Муму-Кокороина нельзя подпускать и близко к сборной. Пущай себе в Газзените играет

09:38

firedrake

Реабилитация произойдёт после назначения на пост главного тренера Джина-Курбана

09:36

crazysun78

реабилитироваться нужно не только после катара....

09:19

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