Станислав Черчесов: "Сейчас главное - реабилитироваться после Катара"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча против Румынии выразил надежду, что команда сможет реабилитироваться после неудачи в предыдущей игре с Катаром (1:2). Встреча с румынами состоится в Грозном 15 ноября.

- Самое главное - реабилитироваться после поражения от Катара, - сказал Черчесов в эфире программы "Все на матч!". - Естественно, победа нужна и качественная игра.

- Насколько внимательно изучали Катар?

- И до игры разбирали, и после. И свои ошибки, и вообще буквально все разобрали. Что мы сделали, что не сделали, где не добежали.

- Румыния сильнее Катара?

- Естественно, сильнее. Но мы играем дома, при своих трибунах. Это уже другая история.