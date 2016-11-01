Станислав Черчесов: "Селихов? Вы можете думать о ком угодно"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, кандидатура голкипера "Амкара" Александра Селихова в данный момент не рассматривается в качестве потенциального усиления национальной команды. По словам специалиста, тренерский штаб принимает решения, которые считает нужными.

- Александр Селихов? Если бы я пригласил условного португальца в команду, то вопрос про то, почему не вызван Селихов, был бы логичен, - сказал Черчесов в эфире передачи "Все на матч". - А так как у нас все вратари - россияне, вопрос отпадает. Мы принимаем те решения, которые считаем нужными.