Станислав Черчесов: "Селихов? В сборной не принимают решений из-за одного забитого или пропущенного мяча"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что на предстоящий учебно-тренировочной сбор национальной команды тренерский штаб изначально намеревался пригласить двух вратарей. Из расширенной заявки сборной в итоге выпал голкипер "Спартака" Александр Селихов.

– По Селихову решение приняли после неудачных для него дерби с ЦСКА и "Локомотивом"?

– Мы впервые за время работы нашего штаба объявили расширенный список – именно из-за необычного формата сбора. И изначально решили, что в основном списке будет два вратаря. Остановились на Луневе и Синицыне. Со стороны может показаться так, как вы это оценили. Но мы стараемся тщательно анализировать ситуацию и не принимаем решений из-за одного забитого или пропущенного мяча. (Игорь РАБИНЕР)

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Селихов, Черышев и Канунников не вошли в состав сборной России на матч с "Динамо"