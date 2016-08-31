Станислав Черчесов: "Сборной России не хватило инстинкта убийцы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей в контрольном матче с Турцией (0:0) рассказал о построение игры национальной команды. Наставник посетовал, что его подопечные не смогли реализовать свои моменты, передает из Антальи спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Был достаточно напряженный матч, – начал Черчесов. – Первая наша игра в новом созыве, мы были в одинаковой ситуации. 0:0 – закономерный результат, но если бы Оздоев забил, это было бы хорошей точкой в игре.

Это не товарищеский, а контрольный матч, погода не самая легкая. Свою задачу плюс – минус выиграли, будем готовиться к следующей игре.

Не хотел бы никаких сравнений. Что было, то было. Мы начинаем новый путь. Команда выкладывалась, но чуть-чуть не хватило инстинкта убийцы. На таком уровне 5-10 моментов не бывает, а то, что есть, надо использовать. Те подходы, которые были, надо хотя бы доводить до ударов. Тут мы чуть недоработали. В современном футболе нельзя играть поперек, надо быстро переходить от обороны к атаке и наоборот, увеличивать интенсивность игры. Маленький шажок вперед в этом есть.