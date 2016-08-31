Станислав Черчесов: "Сборной России не хватило инстинкта убийцы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей в контрольном матче с Турцией (0:0) рассказал о построение игры национальной команды. Наставник посетовал, что его подопечные не смогли реализовать свои моменты, передает из Антальи спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Был достаточно напряженный матч, – начал Черчесов. – Первая наша игра в новом созыве, мы были в одинаковой ситуации. 0:0 – закономерный результат, но если бы Оздоев забил, это было бы хорошей точкой в игре.
Это не товарищеский, а контрольный матч, погода не самая легкая. Свою задачу плюс – минус выиграли, будем готовиться к следующей игре.
Не хотел бы никаких сравнений. Что было, то было. Мы начинаем новый путь. Команда выкладывалась, но чуть-чуть не хватило инстинкта убийцы. На таком уровне 5-10 моментов не бывает, а то, что есть, надо использовать. Те подходы, которые были, надо хотя бы доводить до ударов. Тут мы чуть недоработали. В современном футболе нельзя играть поперек, надо быстро переходить от обороны к атаке и наоборот, увеличивать интенсивность игры. Маленький шажок вперед в этом есть.
fell62
у команды просто нет тренера , а все эти речёвки - из секты , с чего это они лучшие в мире ? А почему ты удрал из Легии , у тебя же были лучшие в мире игроки ?
00:31
bvb1987
Дзагрев)))))))
00:30
serzheo
Стас, все-всё понимают, политика есть политика. Претензий нет.
00:26
foreverCSKAforever
Просто турки знали комбинацию co-co-co-co-co-combo breaker.
00:25
Ж и в о й
Ура) "Мои игроки - лучшие в мире!" Как это обнадеживает) Так держать, Станислав Саламыч)
00:18