23:55 31 августа | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Сборной России не хватило инстинкта убийцы"

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Среда. Анталья. Турция - Россия - 0:0. Болельщики сборной России.Турция - Россия: победила дружба

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ничьей в контрольном матче с Турцией (0:0) рассказал о построение игры национальной команды. Наставник посетовал, что его подопечные не смогли реализовать свои моменты, передает из Антальи спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Был достаточно напряженный матч, – начал Черчесов. – Первая наша игра в новом созыве, мы были в одинаковой ситуации. 0:0 – закономерный результат, но если бы Оздоев забил, это было бы хорошей точкой в игре.

Это не товарищеский, а контрольный матч, погода не самая легкая. Свою задачу плюс – минус выиграли, будем готовиться к следующей игре.

Не хотел бы никаких сравнений. Что было, то было. Мы начинаем новый путь. Команда выкладывалась, но чуть-чуть не хватило инстинкта убийцы. На таком уровне 5-10 моментов не бывает, а то, что есть, надо использовать. Те подходы, которые были, надо хотя бы доводить до ударов. Тут мы чуть недоработали. В современном футболе нельзя играть поперек, надо быстро переходить от обороны к атаке и наоборот, увеличивать интенсивность игры. Маленький шажок вперед в этом есть.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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fell62

у команды просто нет тренера , а все эти речёвки - из секты , с чего это они лучшие в мире ? А почему ты удрал из Легии , у тебя же были лучшие в мире игроки ?

00:31

bvb1987

Дзагрев)))))))

00:30

serzheo

Стас, все-всё понимают, политика есть политика. Претензий нет.

00:26

foreverCSKAforever

Просто турки знали комбинацию co-co-co-co-co-combo breaker.

00:25

Ж и в о й

Ура) "Мои игроки - лучшие в мире!" Как это обнадеживает) Так держать, Станислав Саламыч)

00:18

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