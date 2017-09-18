Станислав Черчесов: "Сборной России Дибала не нужен. У нас есть свои"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "Фетисов" на телеканале "Звезда" призвал болельщиков верить в своих футболистов. Гости ток-шоу предположили, что национальной команде не хватает игроков уровня нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалы.

- Дибала? Нам он не нужен. У нас есть свои, - заявил Черчесов. - В них надо просто верить и чуть-чуть направить, вот и все. Не нужен нам никто. Кто есть – это наши. Их надо просто разглядеть, как нас в свое время разглядывали, а также направить и объединить. Тогда есть шанс.