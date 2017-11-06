Станислав Черчесов: "Сборная уже завоевала симпатию болельщиков"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольных матчей против Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября) отметил, что игроки ответственно относятся к этим играм. Специалист отметил, что настало время сыграть с сильными соперниками.

– Игра с Новой Зеландией была не легче, чем эти, – сказал Черчесов. – У нас уже есть опыт. Пришла пора сыграть две такие спаренные игры, чтобы сделать выводы. Футболисты сборной ответственно относятся к делу. И уже завоевали симпатию болельщиков. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.