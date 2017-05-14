Станислав Черчесов: "Сборная России планирует опробовать поле на базе в Новогорске осенью"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что команда планирует опробовать одно из тренировочных полей на реконструируемой базе в Новогорске осенью. Как предполагается, сборная будет готовиться в Новогорске непосредственно перед чемпионатом мира 2018 года. Сейчас база закрыта на реконструкцию.

– В этом вопросе (тренировок сборной на базе в Новогорске) все идет своим чередом, недавно был там и общался с Николаем Доморацким (директор учебно-тренировочного центра "Новогорск"), – цитирует ТАСС Черчесова. - Остаются вопросы по гостинице, но они будут решаться, и к чемпионату мира база должна быть готова. К осени должно быть готово одно из двух тренировочных полей, и мы начнем его пробовать.