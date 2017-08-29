Станислав Черчесов: "Сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцами"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что национальная команда хотела бы сыграть на открытии "Лужников" против Аргентины. Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Аргентины 10 ноября в Москве.

- Естественно, хотелось бы сыграть с такими соперниками, это нормально, - цитирует ТАСС Черчесова. - "Лужники" превратили в шедевр, стадион должен открыться матчем соответствующего уровня. Если это будет Аргентина, мы будем этому только рады.

Эту информацию опубликовала ФИФА, и я сам прочитал ее из газет. На сегодня это не точная информация, такие вещи соответствуют истине, когда они появляются на официальном сайте нашей федерации.

У нас до этого времени были хорошие и очень хорошие спарринг-партнеры - мы играли и с бельгийцами, и с турками, и с венграми, и с мексиканцами. Это единственный случай, когда все играют, и реально нет хорошего соперника. Следующие соперники будут у нас очень хорошего уровня, мы всегда стараемся выбрать лучшего соперника. В этом плане работа ведется, и мы не комплексуем по этому поводу.