Станислав Черчесов: "Сборная России будет играть в пять защитников, эта система прижилась"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что национальная команда выполнила несколько задач в прошедшем году. По его словам, омоложение прошло естественным путем.

– Мы выполнили несколько задач, которые наметили: сыграли на большом турнире (Кубок конфедераций), опробовали игровую систему – "5-3-2" или "5-4-1", которую перестроили после последнего чемпионата Европы, и омолодили команду, - цитирует ТАСС Черчесова. - Отмечу, что омоложение произошло не из-за того, что нам искусственно и обязательно нужно было сделать это, оно произошло естественным путем. После чемпионата Европы ушли многие игроки, особенно из оборонительной линии, еще ряд футболистов уже мы не видим в составе.

Мы решили, что будем играть в пять защитников, и эта система прижилась. В Европе также многие переходят на эту схему и успешно ее используют.

Конечно, окончательную оценку процессам в команде должны давать болельщики, но мы видим, что определенные шаги нам уже удалось совершить. Надеемся, что за полгода, которые остались до чемпионата мира, состав сборной пополнят новые футболисты, но это не является идеей фикс. Мы каждый день приходим на работу и отслеживаем всех, кто может играть в составе сборной.