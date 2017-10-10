Станислав Черчесов: "Сборная работает на себя, но старались не нагружать игроков "Спартака"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Ирана(1:1) отметил, что Константин Рауш не является новичком команды. По его словам, вышедшие на замену футболисты внесли свой вклад.

- Учитываем ли мы интересы клубов? Мы готовимся к играм, мы работаем на себя, - сказал Черчесов в послематчевом флеш-интервью. - Но, к примеру, "Спартак" через три дня будет играть. Поэтому мы стараемся не загружать их футболистов - Самедова, Джикию.

Рауш? Он не новичок, уже отыграл третий матч. У меня есть команда, а не отдельные игроки. Надо отметить, что те игроки, что вышли на замену, внесли свою лепту. Полоз, например, хорошо отрабатывал в защите.