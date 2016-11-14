Станислав Черчесов: "Сборная Польши заслуженно обыграла румын"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что предстоящий соперник по делу уступил сборной Польши (0:3) в отборочном турнире чемпионата мира-2018, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Специалист рассказал, что команда немного уделила внимания этой встрече.

– Разбирали ли матч Румынии с Польшей?

– Немножко уделили внимания в Катаре этой встрече. В понедельник с утра 35 минут на этой игре остановились, на какие-то вещи указали футболистам, как действовать в той или иной ситуации. Поляков я знаю не понаслышке и думаю, что поляки заслуженно победили.

– Хорошо ли для сборной России, что румыны уступили?

– Мы не смотрим на такие вещи, должны показывать свою игру и свой максимум. Тут еще вопрос: если зацикливаться на результате, то убираем качество игры. Но тут должен быть хороший баланс.