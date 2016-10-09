19:02 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Самый яркий отрезок моей работы в сборной – победа над Ганой"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен физической формой подопечных после товарищеского матча с Коста-Рикой (3:4). Специалист отметил, что не делал большого количества замен, так как в эту игру было бы сложно войти, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Пятнадцать минут во втором тайме – самый пока яркий отрезок вашей сборной?

– Самый яркий – победа над Ганой. Да, 15 минут действительно были хорошие. Потом было не намного хуже. Но я о чем хочу еще сказать. Мы знали, что костариканцы сильнее Ганы в организации игры, и это подтвердилось. Вот в таких матчах, как сегодня, наружу вылезают проблемы, которые с более скромными соперниками не увидишь.

– Почему сделали не так много замен?

– В такие матчи трудновато входить. И все-таки замены были. Проводили их, исходя из ситуации, которая складывалась на поле.

– Как оцените физическую форму?

– Цифр пока нет, но выглядели лучше, чем в игре с Ганой. Мое первое впечатление именно такое.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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PELMEN GUBASTIY

Когда ТЫ дурковал "в рамке" --- вот самые яркие выступления за сбродную.... А сейчас ТЫ просто чурка -- тренер...

19:15

футбол2018

Черчесову:за состав команды-два,за результат-кол!!!Сколько можно привлекать в команду все это Г Слуцкера???

19:13

А380726

Стас уже прощается со сборной? Ждем второго, более титулованного осетина?

19:08

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