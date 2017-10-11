Станислав Черчесов: "Самедов недоработал в игре с Кореей. Но против команды РФПЛ он мог бы вернуться пешком назад"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" признал ошибку Александра Самедова в матче с Кореей (4:2). При этом он обратил внимание на разницу в уровне игры такого соперника с командами РФПЛ.

– Основная проблема нашей сборной – оборона. При этом не играть большим количеством. Осознанный риск?

– Слово проблема мы исключили из нашего лексикона. В плане взаимодействия нам надо добавлять. Некоторые нюансы, которые проходят с более слабыми командами, нужно исключать. Здесь за них наказывают. Вот Самедов в эпизоде с пропущенным голом от Кореи метр не доработал. Но насколько быстро сыграли корейцы – против условной команды РФПЛ он мог бы вернуться назад пешком.