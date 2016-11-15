Станислав Черчесов: "С Румынией команда играла намного организованнее, чем с Катаром"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над сборной Румынии (1:0) в контрольном матче подчеркнул, что команда в этой встрече показала, что была нацелена на победу. По словам Черчесова, с Румынией его подопечные играли организованнее, чем с Катаром, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Самедов и Жирков к концу игры подустали, альтернативы им вроде бы нет. Можно ли говорить, что у нас дефицит фланговых футболистов, выполняющих большой объем работы? В Европе таких игроков много...

– Не смотрите в паспорт, пожалуйста. Тут нужна соответствующая готовность. Систему мы не изменили, по сравнению с игрой с Катаром. Кстати, в целом команда намного организованнее играла, чем в Катаре. Ко второй игре футболисты были готовы выполнить 60-70 процентов того, что было необходимо.

– Чем вы больше довольны: содержанием игры или характером?

– Фрагментами и содержанием, но, самое главное, мы были нацелены на победу и, в конце концов, сломили соперника. Это базис для продвижения вперед. Качество игры повысится, если будет соответствующий настрой.

– Схема, которую вы использовали в Катаре и в Грозном, – основная для сборной?

– В Грозном мы играли в три полузащитника и в два нападающих, а в Катаре в четыре полузащитника и в одного нападающего. Варианты возможны, поэтому, как я изначально говорил, у нас должно быть много вариантов. Невозможно играть одинаково, ведь соперник просчитывает тебя. Должны быть вариации. Кстати, в Катаре мы перестроились на схему с четырьмя защитниками по ходу матча, а в Грозном не могли этого сделать без замены. Вот этого я не люблю.