Станислав Черчесов: "С расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире Евро-2020 года вызывает определенные неудобства. Команда начнет отбор двумя матчами на выезде - против Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

- Мы не можем говорить хорошая или плохая жеребьевка, она такая, какая есть, - приводит "РИА Новости" слова Черчесова. - Мы знаем расписание матчей, правда с расписанием у нас есть определенное неудобство небольшое, но это регламент. Мы готовимся, надо давать результат, попадать на чемпионат Европы. Будет сложно, но и всем командам на этом турнире легко не будет. Мы сделаем конкурентоспособную команду, чтобы принять участие в Евро.