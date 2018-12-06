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Станислав Черчесов: "С расписанием отборочного турнира Евро-2020 у нас есть определенное неудобство"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире Евро-2020 года вызывает определенные неудобства. Команда начнет отбор двумя матчами на выезде - против Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

- Мы не можем говорить хорошая или плохая жеребьевка, она такая, какая есть, - приводит "РИА Новости" слова Черчесова. - Мы знаем расписание матчей, правда с расписанием у нас есть определенное неудобство небольшое, но это регламент. Мы готовимся, надо давать результат, попадать на чемпионат Европы. Будет сложно, но и всем командам на этом турнире легко не будет. Мы сделаем конкурентоспособную команду, чтобы принять участие в Евро.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20181206/1547555177.html

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