Станислав Черчесов: "С "Фиштом" знаком, но только с его фундаментом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что работал в сочинской "Жемчужине", когда стадион "Фишт" только начинали строить.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Матчем с Бельгией сборная откроет сочинский "Фишт". Знакомы с этой ареной?

– Круг замыкается. Я работал в "Жемчужине", когда там только начинали заливать бетон. Даже фото осталось, где я в каске с главным инженером. Так что я с "Фиштом" знаком, но только с его фундаментом. Кстати, капитан той моей команды Максим Деменко теперь спортивный директор нового сочинского клуба. Может, заскочит, пообщаемся.

А что касается матча, то, насколько понимаю, ажиотаж есть, больше 20 тысяч билетов продано. И это не может не радовать. (Филипп ПАПЕНКОВ)