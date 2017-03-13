14:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "С "Фиштом" знаком, но только с его фундаментом"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что работал в сочинской "Жемчужине", когда стадион "Фишт" только начинали строить.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Станислав Черчесов: "Кокорина нет по спортивному принципу"

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Матчем с Бельгией сборная откроет сочинский "Фишт". Знакомы с этой ареной?

– Круг замыкается. Я работал в "Жемчужине", когда там только начинали заливать бетон. Даже фото осталось, где я в каске с главным инженером. Так что я с "Фиштом" знаком, но только с его фундаментом. Кстати, капитан той моей команды Максим Деменко теперь спортивный директор нового сочинского клуба. Может, заскочит, пообщаемся.

А что касается матча, то, насколько понимаю, ажиотаж есть, больше 20 тысяч билетов продано. И это не может не радовать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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