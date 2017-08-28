Станислав Черчесов: "С "Динамо" сыграют не все вызванные футболисты"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что в контрольном матче с "Динамо" сыграют не все вызванные на сбор футболисты. Специалист также не считает, что футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах, находятся в отрыве от национальной команды.

– Какое впечатление от ребят, которые приехали из-за рубежа? – вопрос Черчесову.

– А в чем отличие? Они по-русски все говорят.

– Но они немножко в отрыве.

– Это у вас они в отрыве, а у меня нет. Мы в общении с ними.

– Уже прикидываете состав на матч с "Динамо"?

– Пока это далекая история. У нас есть тренировочные дни, определенные тесты, которые мы проведем, чтобы понять, кто и в каком состоянии. К матчу с "Динамо" будем готовиться, как к обычной контрольной игре, с желанием правильно сыграть и подобрать правильных футболистов. Не будет так – раз все приехали, значит, все будут играть. Кто будет достоин, тот и выйдет. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)