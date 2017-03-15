Станислав Черчесов: "Ростовчане выглядят предпочтительнее зенитовцев"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он подчеркнул, что приглашает в национальную команду игроков исключительно по спортивному принципу. По словам специалиста, нужно подходить к формированию сборной объективно.

– По Кокорину вы уже объяснили, что не вызвали его по-спортивному принципу. А что скажете о Шатове?

– То же самое. Мы приглашаем игроков исключительно по спортивному принципу. Есть условно ростовское трио Бухаров – Полоз – Ерохин, есть питерское Дзюба – Шатов – Кокорин. На сегодня мне было бы лучше иметь дело с такими блоками. Но если они не работают в клубе, есть вероятность того, что не заработают и в сборной.

– Что было с Шатовым в прошлый раз: сначала вызов, потом травма или наоборот?

– Тогда он прооперировался, повреждение мучило, не мог показать на поле свои лучшие качества. Сейчас видели почти все его игры на сборах, но состояние пока не позволяет играть сильнее и быть в сборной. Есть другие футболисты, которые лучше себя проявляют. Поэтому нужно подходить к формированию национальной команды объективно. Есть принципы, которые должны быть и последовательно выполняться. А что касается блоков, то ростовчане сейчас выглядят предпочтительнее. Но время у всех проявить себя еще есть.

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