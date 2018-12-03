Станислав Черчесов: "Российские футболисты должны научиться работать лучше"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что следит за российскими игроками. 55-летний специалист считает, что профессиональных футболистов надо потихоньку вводить в заявку национальной команды.

– Тренерский штаб сборной России наблюдает за игроками с российскими паспортами. Каждый футболист должен прогрессировать и развиваться, – сказал Черчесов. – ЧМ-2018 дал хороший задел в командном духе для команды, нас стали уважать болельщики. Подход к подготовке игроков сборной России? Используем тот случай, когда надо отпускать ситуцацию – вызывать футболистов и не давить на них. Они должны сами научиться становиться лучше. Лига чемпионов, например, доказывает, что вольности для профессионального спортсмена недопустимы. Игроки должны сами понять, что они хотят достичь в футболе, а тренерский штаб сделает все возможное, чтобы помочь им.