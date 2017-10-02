Станислав Черчесов: "Рисковать Самедовым мы в любом случае не будем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольных матчей с Кореей и Ираном отметил, что его не беспокоит инцидент с участием полузащитника "Спартака" Александра Самедова в матче 12-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0). По словам наставника, хавбек получит день на восстановление, и рисковать им никто не будет.

– Самедов в матче со "Спартаком" потерял сознание. Сегодня не полную тренировку провел…

– Как это грозно звучит. Он же не перепутал ворота, еще и гол сопернику забил! Александр провел всю игру. В любом случае мы ему дали лишний день на восстановление. Мы четко подходим ко всему, чтобы не было рецидивов. Завтра мы его еще раз проверим. Рисковать мы в любом случае не будем, если возникают нюансы. (Павел ГУРЕВИЧ, Филипп ПАПЕНКОВ)