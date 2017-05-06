Станислав Черчесов: "РФС должен урегулировать вопрос по Фернандесу до начала сбора"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что юридические вопросы о смене спортивного гражданства защитника ЦСКА Мариу Фернандеса решатся до начала сбора команды в преддверии Кубка конфедераций-2017. Бразилец получил российский паспорт и с этого года может выступать за сборную России.

- То, что появился Фернандес, – дополнительное подспорье, - считает Черчесов. - Пока мы только в теории можем знать, как Мариу впишется в команду. Понятно, что это хороший футболист, но и ему надо доказывать свою состоятельность. И самое главное – юридический вопрос, который федерация должна до начала сбора урегулировать. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова