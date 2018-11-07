Станислав Черчесов: "Решили подождать пару дней и посмотреть, как Головин будет себя чувствовать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о рабочей командировке в Монако. Он встретился с тренером "Монако" Тьерри Анри, спортивным ди⁠ректором Майклом Эменало и полузащитником клуба и национальной команды Александром Головиным.

- Поездка была запланирована заранее, жаль только, что Саша Головин не вышел во вторник на поле из-за повреждения. После того, как он сегодня побывал у медиков, мы с ним встретились, поговорили. Пока решили подождать пару дней и посмотреть, как он будет себя чувствовать. Тогда и решим, приедет он 12 ноября в Новогорск или нет, - приводит пресс-служба РФС слова Черчесова.

Также утром я побывал на базе "Монако" и побеседовал с главным тренером команды Тьерри Анри, спортивным ди⁠ректором клуба Майклом Эменало. Это был профессиональный разговор коллег, причем, не только о Головине, но и в целом о европейском и мировом футболе. По мере возможности практикую такие встречи и считаю их очень полезными. Также хотел бы поблагодарить руководство ФК "Монако" в лице вице-президента Вадима Васильева за содействие, оказанное в организации этой поездки.

В понедельник, 12 ноября, сборная России соберется в Новогорске для подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и игре Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). В списке игроков, вызванных на сбор, значится 26 игроков, но вопрос об участии в ближайших матчах Головина остается открытым.