Станислав Черчесов: "Разговор с Кокориным? А зачем? Он говорит на поле"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на товарищеские игры с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), высказал мнение, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин плохо чувствовал себя без команды. Последний раз Кокорин играл за сборную 15 ноября 2016 года в контрольном матче против Румынии.

– Сейчас в составе есть Кокорин и Смолов. Вы планируете их использовать на поле одновременно, или они дублируют одну позицию?

– Так далеко не заглядываем. Одну связку мы весь год обсуждали, а они не сыграли даже секунды вместе. Это раз. А во-вторых, идей всегда достаточно. Дублировать они друг друга не должны, потому что оба игрока квалифицированные, вместе росли определенное время, знают друг друга. А как все сложится, подскажут только тренировочный процесс и матчи. Главное – определить, кто чем будет заниматься на поле в этой связке, и чтобы футболисты не дублировали друг друга в самой игре, но могли подменять. Хотя они – разноплановые.

– С Кокориным, не участвовавшим в Кубке конфедераций, у вас состоялся отдельный разговор?

– Я уже говорил, что у нас был разговор перед Кубком конфедераций. Сейчас – не было. А зачем? Он говорит на поле.

– Почему Кокорин преобразился в новом сезоне?

– У каждого свои предположения, а я не имею права говорить о своих. Главное – то, что мы видим. У Кокорина теперь новый главный тренер в "Зените", который видит его на определенной позиции, поменялся и тренировочный процесс, и многие партнеры. Так сложилось, что Александр не попал на крупный турнир. Был и тот самый разговор со мной, где мы обсудили кое-какие вещи. Кокорин знает: такие разговоры просто так я не веду. Мы вообще просто так никогда не делаем. Он смог посмотреть со стороны на себя и на нас. Судя по всему, Кокорин плохо чувствовал себя без сборной, поэтому сейчас хорошо играет, стремится. Во всяком случае, мы именно на эту тему разговаривали – и я рад, что выводы сделаны. Значит, разговор получился правильный. (Дмитрий СИМОНОВ)

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