11:41 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Разговаривал со Смоловым. Думаю, он останется в "Краснодаре"

Федор СМОЛОВ (слева) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Федор СМОЛОВ (слева) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов не сменит клуб во время текущего зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось о том, что форвард может перейти в "Вест Хэм".

– Я разговаривал с ним на определенные темы, он мое мнение знает. Думаю, он останется в "Краснодаре" до чемпионата мира, – сказал Черчесов в прямом эфире в группе сборной России в социальной сети Вконтакте. – Если он там себя проявит на должном уровне, то можно делать следующий шаг. Но это не значит, что он не может перейти в это трансферное окно.

Напомним, Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2019 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 15 миллионов евро. В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах нападающий провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vialiy

Абсолютно верное решение: если Смолов "выстрелит" на ЧМ, то тогда он наверняка сможет перейти в реальный топ-клуб Европы.

13:45

Rus_Tam

Мудро!

12:41