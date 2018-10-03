Станислав Черчесов: "Раздражало, что игроки сидят с айфонами. Купил себе - теперь не раздражает"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в роли специального гостя выступил в Москве на базе выставочно-конгрессной компании "Экспоцентр", где проходит открытая конференция для бизнеса. По его словам, нужно идти в ногу со временем как в футболе, так и в современных технологиях. Черчесов подчеркнул запретами ничего не добиться, и даже принципы нужно совершенствовать.

​– Кто-то прибавляет, а кто-то сдает. Это нормальная работа. Футбол не стоит на месте, наши соперники не дремлют, – цитирует Черчесова "Бизнес Online". – Высокие скорости в современном футболе? Говоря вашим языком, 20 лет назад интернет работал долго и нудно. Сейчас все иначе – один клик и все открыто. Так и в футболе. Все развивается.

Я тоже пользуюсь айфонами. Раньше футболисты всегда сидели с ними и меня это очень раздражало. Теперь я тоже себе купил и уже не раздражает. Я не могу вернуть время назад. Ты либо идешь с ним вместе, либо нет. Наверное, не правильно всегда говорить игрокам "Убери это, не смотри то…". Так ты с ними будешь в постоянном конфликте. Я пытаюсь быть на одной волне с моими футболистами. Какой там следующий шаг? Татуировки? Прическу мне уже не поменять.

Есть принципы, которыми мы не торгуем, но мы их совершенствуем. Мы должны ко всему подстраиваться. Я подстраиваюсь под игроков. Приказать им нельзя, запретить нельзя, заставить нельзя. Сегодня я футболистов могу только заинтересовать. Есть две вещи, которые мотивируют человека – страх и интерес. Страшилкой вы можете быть недолго. А вот если сотрудника реально заинтересовать, то он за счет интереса и самомотивации выйдет на иной уровень. Ему будет интересно работать с вами, с вашей фирмой и так далее. Интерес должен присутствовать. У каждого он свой – у кого-то карьерный, у кого-то денежный. Мы тоже работаем в этом плане. Сейчас вы видите совершенно другое лицо сборной. Футболисты с удовольствием приезжают, хотят играть в сборной.