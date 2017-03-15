Станислав Черчесов: "Раз рейтинг ФИФА есть, на него нельзя не обращать внимания"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он скептически оценил систему рейтинга ФИФА. На данный момент хозяева Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 занимают рекордно низкое 60-е место.

– Мы находимся там, где находимся, - сказал Черчесов. - Раз такой рейтинг есть, на него нельзя не обращать внимание. Но, наверное, это все-таки в какой-то степени абсурдно. Во-первых, много стран, принимающих чемпионат мира и поэтому освобожденных от отборочных турниров, с этим сталкивались и падали вниз. А во-вторых, когда ты побеждаешь Румынию и все равно опускаешься, а затем не играешь вообще – и поднимаешься, как сейчас, остается только мило улыбнуться. По-другому это не воспринимается. Но, повторю, раз такой ранжир придумали, нужно относиться к нему как к данности.

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