08:33 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Раз рейтинг ФИФА есть, на него нельзя не обращать внимания"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он скептически оценил систему рейтинга ФИФА. На данный момент хозяева Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 занимают рекордно низкое 60-е место.

– Мы находимся там, где находимся, - сказал Черчесов. - Раз такой рейтинг есть, на него нельзя не обращать внимание. Но, наверное, это все-таки в какой-то степени абсурдно. Во-первых, много стран, принимающих чемпионат мира и поэтому освобожденных от отборочных турниров, с этим сталкивались и падали вниз. А во-вторых, когда ты побеждаешь Румынию и все равно опускаешься, а затем не играешь вообще – и поднимаешься, как сейчас, остается только мило улыбнуться. По-другому это не воспринимается. Но, повторю, раз такой ранжир придумали, нужно относиться к нему как к данности. 

Полностью интервью Черчесова

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