Станислав Черчесов: "Раньше Кокорин ассоциировался непонятно с чем, теперь он повзрослел"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе РФС отметил, что в команде сейчас нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало. Он также добавил, что нападающий Александр Кокорин повзрослел и сделал для себя выводы.

– У нас в команде сейчас нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало, – сказал Черчесов. – Того же Кокорина какие-то вещи раньше отвлекали, и он ассоциировался непонятно с чем. Но в последние несколько месяцев мы говорим только о том, что Кокорин забил гол, Кокорин отдал передачу.

Какой ключик я нашел к Кокорину? Ключей нет. Мы с ним в "Динамо" играли, он также играл у меня нападающего, хорошо себя проявлял. Он взрослеет. В том году он попал в непростую ситуацию, играл не на той позиции, где он не мог до конца раскрыться. Он не попал в заявку на Кубок Конфедераций не потому, что мы друг друга не уважаем, а потому что уровень игры не соответствовал. Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы с ним всегда напрямую разговаривали, он всегда знал мое мнение, поэтому он сделал для себя выводы. Мы рады видеть его у нас в команде.

Мы открыты – и в прямом, и в переносном смысле. У меня дверь вообще никогда не закрыта. Все игроки знают, что всегда могут зайти ко мне, все узнать.