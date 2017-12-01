Станислав Черчесов: "Радует, что в последнее время Дзагоев стабильно играет за ЦСКА"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту ФИФА подчеркнул, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев является важным игроком для национальной команды. Специалист рад, что в последнее время хавбек стабильно выходит в составе армейцев.
Напомним, что соперниками национальной команды стали Саудовская Аравия (14 июня, Москва, "Лужники"), Египет(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).
– Один из самых талантливых российских игроков Алан Дзагоев из-за травм пропустил уже несколько крупных турниров. Вы рассчитываете на полузащитника как на одного из лидеров команды на ЧМ-2018? – вопрос Черчесову.
– Про Дзагоева нельзя сказать, что в одном компоненте он силен, а остальное у него не очень. У него все сбалансированно: и техника хорошая, и скорость имеется, он здорово обращается с мячом и видит поле, умеет отдать пас и завершить атаку. Увы, Алан сильно подвержен травмам, и это не может устраивать ни его, ни нас. Радует, что в последнее время он стабильно играет за ЦСКА. Это важный для сборной игрок, и я очень надеюсь, что следующим летом он будет здоров.
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Дополнительная информация
http://ru.ФИФА.com/worldcup/news/y=2017/m=12/news=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0
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