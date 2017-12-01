Станислав Черчесов: "Радует, что в последнее время Дзагоев стабильно играет за ЦСКА"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту ФИФА подчеркнул, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев является важным игроком для национальной команды. Специалист рад, что в последнее время хавбек стабильно выходит в составе армейцев.

Напомним, что соперниками национальной команды стали Саудовская Аравия (14 июня, Москва, "Лужники"), Египет(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).

– Один из самых талантливых российских игроков Алан Дзагоев из-за травм пропустил уже несколько крупных турниров. Вы рассчитываете на полузащитника как на одного из лидеров команды на ЧМ-2018? – вопрос Черчесову.

– Про Дзагоева нельзя сказать, что в одном компоненте он силен, а остальное у него не очень. У него все сбалансированно: и техника хорошая, и скорость имеется, он здорово обращается с мячом и видит поле, умеет отдать пас и завершить атаку. Увы, Алан сильно подвержен травмам, и это не может устраивать ни его, ни нас. Радует, что в последнее время он стабильно играет за ЦСКА. Это важный для сборной игрок, и я очень надеюсь, что следующим летом он будет здоров.