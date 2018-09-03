17:54 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Путь Дзюбы в сборную начался с усов, поэтому..."

Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поблагодарил команду за поздравления с 55-летием, а также пошутил над нападающим Артемом Дзюбой, который вручил специалисту подарки. 

 
Четверг. Москва. Лужники. Россия - Саудовская Аравия - 5:0. 71-я минута. Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Артем ДЗЮБА.Дзюба послал Черчесову верный месседж

- Путь Дзюбы в сборную начался с усов, поэтому... так оно и продолжается, - отметил Черчесов, что вызвало всеобщий смех.

- Ребят, спасибо. Все это хорошо, все это прекрасно. Спасибо за креатив. Но без обид. С этой секунды опять ничего личного, - заключил Черчесов.

Футболисты сборной России оригинально поздравили с 55-летием главного тренера команды Станислава Черчесова.

Перед тренировкой в Новогорске футболисты во главе с Артемом Дзюбой вышли на поле с накладными усами, поздравив Черчесова с юбилеем. Также тренеру вручили майку с 55-м номером на спине.

После Кубка конфедераций-2017 будущий герой ЧМ-2018 Дзюба вместе с партнером по "Зениту" Александром Кокориным отправил в соцсетях "усатый месседж".

 

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