Станислав Черчесов: "Протягивали Новосельцеву руку помощи, но теперь все будет по-другому"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что футболисты национальной команды не советуются с ним перед сменой клубной прописки. Специалист подчеркнул, что с этого года иначе будет подходить к выбору футболистов для сборной.

– Безусловно, я оцениваю свершившиеся переходы в чемпионате России, ведь семь моих игроков сменили клубы, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Черчесов. – Я не могу сказать, хорошо это или плохо, свое решение они приняли, моя задача – наблюдать за ними. Мы помним, что Новосельцев и Нойштедтер тоже сменили команды, но, к сожалению, там они как-то потерялись.

– Советовались ли с вами перед переходом в новый клуб?

– Со мной не советовались. Мы озвучиваем футболистам, что у них должна быть игровая практика. Но нам не хотелось бы давать им какие-то советы, потому что игроки сами принимают решения и за них отвечают. Например, посоветуем кому-нибудь перейти в другую команду, а он там будет играть не так, как надо. Тогда мы не сможем его приглашать вне зависимости от количества игровой практики.

Новосельцев перешел в прошлом году в "Зенит" в последний день трансферного окна. Мы его вызывали на матчи команды, потому что ему нужно было протянуть руку помощи в связи со сменой клуба, где есть сформированный состав. А с этого года мы будем по-другому смотреть, потому что уже слишком много времени прошло.

– А переход Магомеда Оздоева в "Терек" – это плюс? – спросил Черчесова бывший наставник "Краснодара" Олег Кононов.

– В нашем составе он себя проявлял, забил гол румынам. Теперь все в его руках.