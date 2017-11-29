Станислав Черчесов: "Про будущее не задумываюсь"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью ТАСС отметил, что национальную команду нельзя охарактеризовать одним словом. При этом он добавил, что хотел бы видеть ее организованной, дерзкой, голодной и готовой к победе.

– Вы 14 месяцев возглавляете сборную. Мнения разные, но многие считают, что у вас получается выстраивать команду. Вы бы хотели продолжить эту работу после чемпионата мира?

– Принцип нашего тренерского штаба: приступаем к работе и делаем от сих до сих. Вы вот задали вопрос и застали меня врасплох, честное слово. Пока не пройдет финал чемпионата мира – а надеюсь, мы там сыграем – я бы об этом даже не думал. Есть риск забыть то, о чем надо думать.

– Как можете охарактеризовать сборную России одним словом?

– Сборную России по футболу одним словом не охарактеризуешь. Но могу сказать, какой бы я хотел ее видеть – организованной, дерзкой, голодной и готовой к победе.