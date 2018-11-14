Станислав Черчесов: "Приглашение Ари? Мы не просим футболистов делать российский паспорт"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и защитник национальной команды Константин Рауш заявили, что предстоящий товарищеский матч против Германии (15 ноября) и встреча против Швеции в рамках Лиги наций (20 ноября) являются одинаково важными для команды. Черчесов заявил, что никогда не просил футболистов делать российский паспорт.

– Вам предстоит сыграть против Германии, это именитый соперник. Потом – против Швеции в Лиге наций, где у вас хорошая ситуация. Какая ситуация для вас важнее?

– С Германией игра товарищеская, но очень важная, – сказал Рауш. – Со шведами – турнирная. Когда ты играешь за сборную России, очень важна каждая игра, вне зависимости от ее статуса.

– Контрольный матч с немцами – это имиджевая составляющая, – признался Черчесов. – Мы играем с топ-сборной. Матч со Швецией – турнирная игра, за выход в другую лигу. И второй вопрос – сыграет ли завтра Ари, и что вы скажете критикам по поводу его приглашения? Мы никогда никого не просим делать паспорт. Каждый человек сам принимает такие решения. Он уже 9 лет играет в России и получил российский паспорт. Если чисто юридически футболист может играть, мы это внимательно отслеживаем. По-человечески сейчас с ним знакомимся ближе. Критика всегда бывает, к ней надо спокойно относиться. Вы говорите – он бразилец, а для меня он россиянин. Кстати, и Рауша мы не просили делать российский паспорт. Костя, так?

– Да, так, – ответил Рауш. (Игорь Рабинер)