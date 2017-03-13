Станислав Черчесов: "При встрече с Дзюбой обсудим моменты, которые он должен улучшать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в состав игроков "Зенита" Артема Дзюбы и Юрия Жиркова. Он добавил, что считает соперников по товарищеским матчам более чем достойными.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– "Зенит" играет невыразительно, но Жирков и Дзюба в списке есть. Значит, их выступление вас устраивает?

– Они нужны нам и со спортивной точки зрения, и исходя из позиций, которые нужно закрыть. Жирков у нас левый полузащитник. Дзюба хорошо выглядит, создает моменты для партнеров. Никаких поблажек здесь нет. Хотя при встрече обсудим моменты, которые он должен улучшать. И это касается не только Дзюбы.

– Что скажете о соперниках?

– Они хорошего уровня. Много было разговоров о том, что нам было бы лучше играть в рамках отборочной группы чемпионата мира. Но с кем мы там встречались? С Эстонией, Кипром... Вместо Эстонии мы сыграли с Турцией. Вместо Боснии – с Ганой, полуфиналистом Кубка Африки. Дальше у нас Бельгия, Чили. Считаю, что это более чем достойные соперники. А их не так просто найти. Просто призываю к объективности. (Филипп ПАПЕНКОВ)