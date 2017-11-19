Станислав Черчесов: "Предлагал допинг-офицерам даже меня проверить"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" прокомментировал информацию о том, что ФИФА желает поговорить с информатором ВАДА Григорием Родченковым о допинге у российских футболистов. Также он отметил, что допинг-офицеры регулярно берут пробы у игроков национальной команды.

- Сколько у нас было сборов, всегда приезжали допинг-офицеры, - сказал Черчесов. - В Краснодаре вообще всех проверили. Я предлагал даже меня проверить. До сих пор проблем у нас нет и, надеюсь, не будет. Безуглов (врач команды Эдуард Безуглов. - Прим. "СЭ") все контролирует, футболисты знают, что можно принимать, что нельзя.

СМИ: ФИФА хочет поговорить с Родченковым о допинге в российском футболе