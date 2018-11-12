17:56 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Пожелать удачи Кононову? Нам бы кто удачи пожелал"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался комментировать назначение на пост главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

– Хотел бы вам задать вопрос по главной теме дня…

– Для нас сборная – главная тема дня. Я не хотел бы от нее отклоняться. Не знаю, что вы хотите спросить, тем у нас в последнее время много, и все они главные.

– Все-таки не пожелаете удачи Кононову в "Спартаке"?

– Нам бы кто удачи пожелал. У нас два сложных матча впереди. (Александр Рогулев)

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