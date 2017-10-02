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18:08 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Потихонечку круг вратарей сборной России сужается"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что во всех линиях команды формируется стабильный состав. По его словам, селекционная работа ведется на глазах болельщиков.

- Согласны с тем, что вратарская позиция - самая стабильная?

- Потихонечку круг сужается. Мы провели селекционную работу на ваших глазах. Думаю, что во всех линиях формируют стабильность, в том числе и во вратарской. Стараемся, чтобы от нас ничего не ускользнуло. Вызываем всех достойных.

- То есть, если что-то случится с Акинфеевым

- У нас нет никаких вопросов! (Павел ГУРЕВИЧ)

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