Станислав Черчесов: "Потихонечку круг вратарей сборной России сужается"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что во всех линиях команды формируется стабильный состав. По его словам, селекционная работа ведется на глазах болельщиков.

- Согласны с тем, что вратарская позиция - самая стабильная?

- Потихонечку круг сужается. Мы провели селекционную работу на ваших глазах. Думаю, что во всех линиях формируют стабильность, в том числе и во вратарской. Стараемся, чтобы от нас ничего не ускользнуло. Вызываем всех достойных.

- То есть, если что-то случится с Акинфеевым…

- У нас нет никаких вопросов! (Павел ГУРЕВИЧ)