Станислав Черчесов: "После Аргентины предложу сыграть на выезде"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" признался, что хотел бы провести контрольный матч в другой стране. Правда, по его словам, встреча с Аргентиной все же должна пройти в России.
– Предложу сыграть где-то. Хочется разнообразия, – сказал Черчесов. – Аргентину, конечно, если договоримся, привезем для наших зрителей. Но хочется и других посмотреть, и себя показать. Как с Венгрией.
Островзаячий
Надеюсь после Аргентины Черчесова не будет. Пусть разнообразит заслуженный отдых в лечебницах Кавказа.
15:42
Serenky25
Почему же? Динамо (м) в Химках Выезд! Теперь можно с Олимпиком (Фрязино) сыграть. Тоже выезд!!!
15:25
Ulan3
Стасик, открой глаза! Кому мы афиг в гости нужны. С нами топы будут играть только у нас. Стадион посмотреть, обтсановку оценить, воздух понюхать, базу присмотреть. А нас к себе звать - им даром не надо!
15:11