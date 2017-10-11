Станислав Черчесов: "После Аргентины предложу сыграть на выезде"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" признался, что хотел бы провести контрольный матч в другой стране. Правда, по его словам, встреча с Аргентиной все же должна пройти в России.

– Предложу сыграть где-то. Хочется разнообразия, – сказал Черчесов. – Аргентину, конечно, если договоримся, привезем для наших зрителей. Но хочется и других посмотреть, и себя показать. Как с Венгрией.