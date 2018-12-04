Станислав Черчесов: "Поражения от Германии и Швеции — рабочие моменты, они не должны все перечеркнуть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное завершение года для национальной команды. Россияне проиграли в матче Лиги наций со сборной Швеции (0:2), а также в товарищеском матче с Германией (0:3).

– Штирлиц говорил: запоминается последнее. У нашей сборной в конце сезона – 0:3 от немцев и 0:2 от шведов.

– Признаю: Максим Максимович Исаев, он же – Макс Отто фон Штирлиц, был мудрым человеком, но в этот раз не до конца соглашусь с ним, - сказал Черчесов в интервью с ТАСС.

– Почему, Станислав Саламович?

– Проигрывать всегда неприятно, но эти два поражения – рабочие моменты, они не должны все перечеркнуть. Надо оценивать год не по ним, а в целом. А главным в 2018-м стал чемпионат мира в России и выступление на нем национальной сборной, которая пробилась в четвертьфинал. К этому событию готовились долгое время.

Когда Россия получила право на проведение чемпионата? В 2010-м? Вот и выходит: страна-организатор восемь лет вела планомерную работу, строила стадионы, аэропорты, дороги и отели, национальные сборные два года пробивались через отборочные турниры, мы в это же время наигрывали состав нашей команды, за месяц до старта турнира собрали лучших, а для зрителей все началось со свистком судьи 14 июня в "Лужниках". У каждого в этом цикле были свои временные отрезки, которые сложились в цельный паззл, единую картину. Так и надо ее воспринимать, а вы судите по отдельным деталям.

– Но осадочек, наверное, и у вас остался?

– И близко нет ничего похожего. Не вижу никакой трагедии. Когда составлялся календарь матчей сборной, никто не мог предположить, с чем придется столкнуться в ноябре. Мы воспринимаем случившееся как тревожный звонок, сигнал сверху. Ведь подобное может повториться и в предстоящем отборочном цикле на Евро.