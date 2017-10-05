Станислав Черчесов: "Поиграл с детишками перед тренировкой. Победителя не выявили"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды рассказал об акции перед началом занятия. Занятие сборной посетили дети с ограниченными возможностями из благотворительного проекта "Лыжи мечты".

– На тренировку повлияло наличие "особенных" гостей?

– По содержанию – нет. По эмоциям – да. То, что планировали, отработали. Но были эмоциональнее.

– Для детей футболисты – кумиры, которых они видели только по телевизору. Как игроки на это реагируют?

– Положительно. У нас ребята понимают, что такое жизнь. Мы такие мероприятия сами приветствует, сами ищем. А если нас кто-то просит, мы спокойно откликаемся. Вы воочию убедились: снег, дождь или ветер, все вышли, с удовольствием это сделали. Никого в этом плане подгонять не надо.

– Вы сказали, что игроки были эмоциональнее. Это помешало?

– Нет. Наоборот, я меньше включал рычаги.

– Вы сами общались с детьми...

– (Перебивает) Даже поиграл.

– Расскажите про это.

– Попередавали мяч. Кто победил? У нас победителей не было.

– Поддавались?

– Нет. Исключено.

– Как такие моменты меняют жизнь детей?

– Не только детей, но и нас. Сидя в кабинете, многого не замечаешь, не видишь. Уткнулся в работу, кто-то пишет, кто-то играет. (Ярослав СУСОВ)