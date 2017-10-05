Станислав Черчесов: "Поиграл с детишками перед тренировкой. Победителя не выявили"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды рассказал об акции перед началом занятия. Занятие сборной посетили дети с ограниченными возможностями из благотворительного проекта "Лыжи мечты".
– На тренировку повлияло наличие "особенных" гостей?
– По содержанию – нет. По эмоциям – да. То, что планировали, отработали. Но были эмоциональнее.
– Для детей футболисты – кумиры, которых они видели только по телевизору. Как игроки на это реагируют?
– Положительно. У нас ребята понимают, что такое жизнь. Мы такие мероприятия сами приветствует, сами ищем. А если нас кто-то просит, мы спокойно откликаемся. Вы воочию убедились: снег, дождь или ветер, все вышли, с удовольствием это сделали. Никого в этом плане подгонять не надо.
– Вы сказали, что игроки были эмоциональнее. Это помешало?
– Нет. Наоборот, я меньше включал рычаги.
– Вы сами общались с детьми...
– (Перебивает) Даже поиграл.
– Расскажите про это.
– Попередавали мяч. Кто победил? У нас победителей не было.
– Поддавались?
– Нет. Исключено.
– Как такие моменты меняют жизнь детей?
– Не только детей, но и нас. Сидя в кабинете, многого не замечаешь, не видишь. Уткнулся в работу, кто-то пишет, кто-то играет. (Ярослав СУСОВ)
А у нас на тренировке сегодня гости! Добро пожаловать! 😊😊😊 pic.twitter.com/szsHXsMCyD– Сборная России (@TeamRussia) 5 октября 2017 г.
либеральный буддист
А дети с ограниченными возможностями - это дрессированные звездуны? Да кто бы сомневался.
13:52