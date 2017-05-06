Станислав Черчесов: "Поговорил с Васиным об ошибке в матче со "Спартаком"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что защитник ЦСКА Виктор Васин должен вынести правильный урок из ошибки в матче чемпионата России против "Спартака" (1:2). В эпизоде с решающим голом футболист потерял мч в своей штрафной.

- Ошибки бывают у всех. Вот смотрел вчера игру "Аякс" – "Лион", так там мастера хорошего уровня ошибались очень серьезно, - сказал Черчесов. - Главное, чтобы эти оплошности анализировались. Кстати, я уже разговаривал с Васиным о том, что произошло. Идет постоянный диалог. Ошибки случаются для того, чтобы больше их не повторять, – какими бы серьезными они ни были. Может, с точки зрения сборной это произошло как раз вовремя, чтобы не происходило на том же Кубке конфедераций. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова