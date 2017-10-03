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14:08 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов - подрастающему поколению: "Вы не двоечники? Как же тогда в футбол будете играть?"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к мальчикам, которые подошли к нему после тренировки национальной команды в Новогорске. Специалист поинтересовался, двоечники ли они, на что мальчики ответили, что хорошо учатся. После этого Черчесов спросил, как тогда они собираются играть в футбол.

Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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Melyfaro

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