Станислав Черчесов - подрастающему поколению: "Вы не двоечники? Как же тогда в футбол будете играть?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к мальчикам, которые подошли к нему после тренировки национальной команды в Новогорске. Специалист поинтересовался, двоечники ли они, на что мальчики ответили, что хорошо учатся. После этого Черчесов спросил, как тогда они собираются играть в футбол.
Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.
Обращение Черчесова к подрастающему поколению: "Хотите играть в футбол, будьте двоечниками" pic.twitter.com/0gycRAJ0Xu– Mike Goncharov (@gribo4ki) 3 октября 2017 г.
Melyfaro
Очередной Бред от Черчесова
14:16