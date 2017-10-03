Станислав Черчесов - подрастающему поколению: "Вы не двоечники? Как же тогда в футбол будете играть?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к мальчикам, которые подошли к нему после тренировки национальной команды в Новогорске. Специалист поинтересовался, двоечники ли они, на что мальчики ответили, что хорошо учатся. После этого Черчесов спросил, как тогда они собираются играть в футбол.

Напомним, сборная в понедельник начала сбор на базе в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.