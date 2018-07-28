Станислав Черчесов: "Подарили Владимиру Путину мяч без прослушивающих устройств"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подарке, который команды сделала Президенту РФ Владимиру Путину.

– Мы подарили Владимиру Владимировичу мяч, который специально изгтовили, с нашими фотографиями и подписями без прослушивающих устройств. А также большой багет с нашими фотографиями, подписями, где он сверху, есть золотой кубок, его любимый 11-й номер, – сказал Черчесов.

В субботу тренерам и футболистам сборной России вручили государственные награды и почетные грамоты. (Илья АНДРЕЕВ)