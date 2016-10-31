Станислав Черчесов: "Почему я должен смотреть футболисту в паспорт?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что его тренерский штаб работает в одном ритме и одинаково смотрит на возникающие вопросы, информирует "Российская газета". Также специалист подчеркнул, что рассчитывает на защитника Василия Березуцкого, который подвергся критике болельщиков после контрольной игры с Коста-Рикой (3:4).

– Когда вы приходили в "Легию", одним из принципиальных условий, по нашим сведениям, было то, что вы будете работать со своим штабом. С Мирославом Ромащенко, Владимиром Паниковым и Гинтарасом Стауче вы работаете много лет. Можете поподробнее о них рассказать. Как ваша команда сформировалась?

– Коротко – мы росли вместе. 16 лет я играл и работал за границей, а затем вернулся в Россию, в "Спартак". Тогда Мирослав Ромащенко тренировал вторую команду, три раза чемпионом стал с дублем "Спартака". Естественно, мы общались, какими-то мнениями обменивались. Я смотрел, как он работает, возникло определенное доверие. Потом он советовался, как дальше быть – хотел перейти в премьер-лигу. Он затем поработал в премьер-лиге, в "Томи". Паников в свое время тоже в "Спартаке" работал, был начинающим тренером и потихонечку рос. Гинтарас – то же самое. Мы как вместе пришли, так вместе и растем. Все открыты друг для друга, вместе думаем, как и что мы делаем. Мы многое вместе прошли – вместе ошибаемся, вместе выигрываем и проигрываем. И нет каких-то разночтений. Не забывайте – это касается и Ромащенко, и Стауче и Паникова – об определенном менталитете. Потому что все работали в "Спартаке", становились чемпионами. Все-таки менталитет победителя – он где-то внутри сидит и вырабатывается. Надо выигрывать все время, и на тебя это не давит, а наоборот, это нормальное душевное состояние. Кстати, доктор Эдуард Цгоев с нами и в "Тереке" был, и в "Динамо", и в сборной сейчас. Я знаю его больше всех, около сорока лет уже.

– Никаких расширений тренерского штаба не планируется перед чемпионатом мира?

– Если кого-то приглашать, надо на сто процентов быть уверенным, что это то, что нам надо. Мы же не можем приглашать, а потом расставаться. Вы же тогда первыми вопрос зададите: а почему пришел, ушел? Поэтому надо подумать, что нам надо делать. И в этом плане нам Кубок конфедерации задаст достаточно вопросов, на которые мы должны ответить. Сейчас я не говорю, хватает ли нам тренерского ресурса, медицинского, массажистов, административного штаба. Потому что мы с какими-то вещами сталкиваемся, и перед тем, как делать шаг, надо реально его продумать, все взвесить. Чтобы это не было шаг вперед – два назад, а, наоборот, шаг вперед и еще шаг вперед.

– Вопрос от читателей: почему в обороне сборной играют люди, которые в 2018 году или уже закончат карьеру или будут не в тех кондициях?

– Если я в бытность футболистом никогда в свой паспорт не смотрел и закончил играть без малого в 40 лет, то почему сейчас должен заглядывать в паспорт другому? Это, во-первых. Во-вторых, команда сегодня строится. Кто мне даст гарантию, что условный футболист, которому 34 года, через пару лет будет хуже того, кому сейчас 22. Я не пророк и такие вещи предвидеть не могу. Нам нужны опытные футболисты, с которыми перспективная молодежь будет прибавлять. Если же вы говорите конкретно о Василии Березуцком, то я доволен, с каким настроем он приезжает в команду. Вижу, как он работает на сборах, какую энергетику дает остальным. После автогола в матче с Коста-Рикой он стал автором победного мяча в игре с "Уфой". Важно то, что случается после определенных казусов. Василий в этом плане – определенный эталон поведения. На сегодняшний день он капитан команды, и мы стараемся ничего не менять.