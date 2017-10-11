Станислав Черчесов: "Почему плохо играем в первых таймах? Как в боксе: когда один сдает, кажется, что другой прибавил"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" объяснил, почему игра команды в разных таймах матчей отличается. Также он отметил физическую готовность команды.

– Многие отмечают, что с Бельгией, Мексикой, Ираном команда прибавляет во вторых половинах. Сборная первые таймы играет плохо или вторые хорошо?

– Как кое-кто сказал, вариантов всегда минимум два. Если провести параллель с боксом, сначала оба бойца выходят свежие, но не все выдержат 12 раундов. Пять раундов можно провести на равных, а потом один сдает, и кажется, что другой прибавил. Вот можно и так ответить на этот вопрос. И все-таки я бы отметил, что мы прибавили в физической готовности.