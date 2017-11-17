11:30 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "По сбору были опасения"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, подводя итоги ноябрьского сбора команды, отметил, что опять не смог рассчитывать на всех игроков, которых хотел задействовать. Специалист признался, что опасался возможной необходимости переезда с базы в Новогорске из-за погодных условий.

 
Вторник. Санкт-Петербург. Россия - Испания - 3:3. Россияне празднуют забитый мяч.Сборная-2017: безнадеги.net

- Опасения по сбору были, - сказал в интервью РФС ТВ Черчесов. - Все-таки погода могла сыграть с нами злую шутку. Мы не хотели покидать Новогорск, потому что обжились там - все комфортно в плане работы, поле рядом соответствующего качества. В этом плане никаких казусов не было.

Каждый раз мы об этом говорим - опять по той или иной причине нескольких футболистов не было, которых мы бы с удовольствием задействовали. Это Головин, Зобнин, который был, но не может играть, Самедов, который получил травму. Некоторые приехали с проблемами. Это и Фернандес, и Акинфеев, и Кокорин. Но это рабочие моменты, которые с одной стороны банальны, а с другой - раз есть вопросы, значит на них надо ответить. Команда адаптируется к таким вещам. Мы не только матчи играем, а это ответственность, но и открываем новые стадионы. Какие-то дополнительные отпечатки это накладывает.

Если брать последний сбор - это "Лужники", 80 тысяч, Аргентина. Это играет определенную роль в подготовке. В этом плане мы стараемся команду готовить.  И в тактическом плане, и в физическом, и, естественно, в психологическом.

Напомним, в ноябре сборная России провела два контрольных матча - в Москве против Аргентины (0:1) и в Санкт-Петербурге с Испанией (3:3).

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