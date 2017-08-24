Станислав Черчесов: "По-русски Рауш говорит хорошо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что беседовал с полузащитником "Кельна"​ Константином Раушем. Травма 27-летнего игрока оказалась несерьезной, поэтому он сможет прибыть в расположение сборной.

– В понедельник с Раушем сами связывались, - отметил Черчесов. - У него все в порядке. Небольшая проблема была, но она уже устранена, и он готов приехать. Кстати, я с ним разговаривал, прежде чем вызвать. По-русски он говорит хорошо.

Почему я говорил с Раушем, но не звонил, допустим, Караваеву? Последний уехал в Чехию отсюда, здесь вырос и начал карьеру. У первого же судьба иная, он долгое время живет в Германии, хоть и имеет российский паспорт. Поэтому и посчитал нужным ему позвонить, объяснить ситуацию и понять, насколько человек готов играть за сборную. Он эту готовность выразил и с удовольствием откликнулся на это приглашение. (Игорь РАБИНЕР)

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