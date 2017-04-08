Станислав Черчесов: "По приказу гимн не поют"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о ходе конференции РФС и назвал задачу на Кубок конфедераций-2017.

– Выступление главного тренера сборной перед делегатами конференции произошло, если не ошибаюсь, впервые. Что вас к этому побудило и какую обратную связь вы увидели?

– Думаю, что делегатам важно услышать о сборной из первых уст. Должен быть контакт. Поговорил с некоторыми: они или хотят пригласить к себе, или предложить что-то. Футбол надо популяризировать. Это особенно важно перед Кубком конфедераций. Без контакта невозможно. Делегатам важно увидеть тренера сборной, иметь возможность задать вопрос.

– Вы в выступлении обратили внимание на деталь – рост ТВ-рейтингов матчей сборных, несмотря на негативный фон вокруг футбола.

– Мы строим работу на позитиве. Не знаю, откуда берется негатив.

– Как отреагируете на пожелания делегатов: футболистам рекомендовали петь гимн и не выкладывать фото роскошеств в Инстаграмм?

– По приказу гимны не поют, это должно идти само собой, нормальным путем. Если вы обратили внимание, на последнем матче многие гимн пели. По приказу этого делать неправильно.

– Выступая перед делегатами, говоря о Кубке конфедераций, вы сказали, что "за кубок надо побороться". Это ваша задача, поставленная цель – РФС?

– Это наша цель. За кубок надо бороться, хотя мы – единственные, кто не является на турнире чемпионом мира или континента. (Сергей ЕГОРОВ)