Станислав Черчесов: "Персональная опека Месси? Никогда так не делали и сейчас не будем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что еще не изучал игру нападающего Аргентины Лионеля Месси. Специалист также добавил, что никто из футболистов российской команды не будет персонально опекать аргентинского форварда на поле.

– Кто будет играть персонально против Месси? До этого еще не дошли, изучим, – сказал Черчесов. – Но мы такого никогда не практиковали. И сейчас не будем. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре.

Сборная России готовится к матчу с Аргентиной. LIVE!