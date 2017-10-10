Станислав Черчесов: "Переговорим со всеми, в том числе и с Кутеповым"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Ираном (1:1) подчеркнул, что ему бы не хотелось давать оценки игре обороны. При этом специалист отметил, что разговор ожидает всех футболистов.

– Что скажете о центральных защитниках? – вопрос Черчесову.

– Не хотелось бы выставлять оценки. Мы и для себя пока не выставляем оценок, а на общее обозрение – тем более. Переговорим со всеми, в том числе и с Кутеповым, который хорошо себя проявил в игре с "Динамо". Рабочий процесс только начался.

– Смолов вывел команду с капитанской повязкой. Почему?

– У нас три вице-капитана – Глушаков, Самедов и Смолов. Это еще на Кубке конфедераций было. Действиями Федора довольны. Взвинтили темп после пропущенного гола в том числе и благодаря Смолому. Он тоже хотел забить. Поэтому мы его не спешили менять, но надо было добавить. Кроме того, Заболотный эффективнее во фланговой игре. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)